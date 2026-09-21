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Сенсация: Кадыров не смог набрать 100% голосов на выборах главы Чечни

Сенсация: Кадыров не смог набрать 100% голосов на выборах главы Чечни

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября, ФедералПресс. В Чечне обработали 100% бюллетеней на выборах главы республики. Рамзан Кадыров победил, но не получил всех голосов.

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