Запуск новейшей китайской МБР DF-31AG и растущая уверенность Китая в отношениях с США

Министерство национальной обороны Китая объявило в прошлом месяце, что Народно-освободительная армия ракетных войск (PLARF) успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с имитатором боеголовки в Тихий океан, и что ракета точно упала в указанную зону.