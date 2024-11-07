Запуск новейшей китайской МБР DF-31AG и растущая уверенность Китая в отношениях с США

Министерство национальной обороны Китая объявило в прошлом месяце, что Народно-освободительная армия ракетных войск (PLARF) успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с имитатором боеголовки в Тихий океан, и что ракета точно упала в указанную зону.
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