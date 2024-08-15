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«Бревиарий Гримани» – книга на переломе времен

«Бревиарий Гримани» – книга на переломе времен Март. Пахота. Миниатюра из «Бревиария Гримани». Библиотека Марчиана, ВенецияБлаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

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