«Бревиарий Гримани» – книга на переломе времен Март. Пахота. Миниатюра из «Бревиария Гримани». Библиотека Марчиана, ВенецияБлаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
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«Бревиарий Гримани» – книга на переломе времен Март. Пахота. Миниатюра из «Бревиария Гримани». Библиотека Марчиана, ВенецияБлаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
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