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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бардаков о результативной серии: «Скажу, как главный тренер: «Чтобы играть, надо играть». Хорошо, что у меня партнеры хорошие»

Нападающий набрал 2 (1+1) очка, продлив результативную серию до 4 игр. – Была тяжелая для нас игра. Соперник и правда очень организован.

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