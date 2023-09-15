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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, а также ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе «Звезда» в Большом Камне в Приморье, куда он приехал с рабочим визитом.

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