Мужчина стал меньше проявлять инициативу: когда это норма, а когда повод поговорить

В начале отношений внимание мужчины часто ощущается особенно ярко и вовлечено в вашу жизнь. Постоянные сообщения, регулярные встречи, желание узнать о вас больше создают чувство уверенности и взаимного интереса.
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