На авиакомпанию завели дело за девятичасовую задержку рейса из Иркутска

31 мая самолёт авиакомпании “ИрАэро” должен был вылететь из Иркутска в Новосибирск в 11:55. Однако рейс задержали на девять часов из-за позднего выхода воздушного судна с планового технического обслуживания.
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