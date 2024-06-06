Когда уберут ограждения вокруг фонтана в парке Блонье

На этот вопрос ответил глава города Александр Новиков. Градоначальник отметил, что новый мультимедийный фонтан в саду Блонье, открытие которого стало одним из ключевых событий празднования 220-летия Михаила Глинки, уже стал точкой притяжения для смолян и гостей города.
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