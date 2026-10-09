БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На Западе не прекращают спекулировать на теме прав человека в Белоруссии (II)

На Западе не прекращают спекулировать на теме прав человека в Белоруссии (II)

 Артём КАРПОВИЧ  Часть I В Брюсселе продолжают нагнетать истерию в отношении прав человека в Белоруссии.

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Алексей Тан

""На Западе не прекращают спекулировать на теме прав человека в Белоруссии (II)"" : ============================================= "Запад"делает ВСЁ! возможное, что бы ЭТОТ ИНОРОДНЫЙ кусок (еврейская "белорус".... ЗАПИХАТЬ в РОССИИ... к Русским!.... вероятно хотят повторить события... 17-ого, и 39-ого... когда западенцы и инородцы из земель оседлости, ПОЛУЧИЛИ ВЛАСТЬ в РОССИИ и над Русским населением.