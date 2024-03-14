Новая статья: Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC: ничего лишнего GeForce R...

Новая статья: Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC: ничего лишнегоGeForce RTX 4070 Ti SUPER в исполнении Palit отличается спартанским внешним видом без RGB-подсветки и почти незаметным заводским разгоном.
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