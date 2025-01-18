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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Газпром" имеет право требовать долг 709 млн долларов за поставки газа Молдавии

"Газпром" имеет право требовать долг 709 млн долларов за поставки газа Молдавии

По его словам, "Газпром" предлагал Молдавии урегулировать вопрос долга, однако концерн не требовал оплатить долг Исторический долг 709 млн долларов за поставки газа Молдавии отражен в бухгалтерских документах газораспределительного предприятия "Молдовагаз", и "Газпром" имеет полное право требовать его выплаты.

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