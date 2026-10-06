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MEE: Турция передала Украине зенитные комплексы Korkut

MEE: Турция передала Украине зенитные комплексы Korkut

Турция передала Украине небольшую партию зенитных комплексов Korkut, сообщает MEE. Украинский чиновник заявил, что системы прошли боевые испытания и Киев хочет приобрести дополнительные комплексы, если его устроит цена.

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