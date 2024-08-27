«Гнойная нечисть». Людей шокировали угрозы Шендеровича русским детям

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Комментарии
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Лев Добрый
Слушай ты, мерзкая тварь, а ты не задумывался, что тебя могут просто кокнуть, потому что твоя никчёмная жизнь никому не нужна!😜👍👈🤠
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19 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Вспомнил бы лучше о такой &quot;миролюбивой&quot; стране как Израиль. Вот они и есть свет очи гуманизма. А в России без шидеровичей воздух стал чище.
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19 час.

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