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Царьград

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Угроза БПЛА в Ростовской области: экстренное оповещение 24 июля

Угроза БПЛА в Ростовской области: экстренное оповещение 24 июля

Утром 24 июля в южной части Ростовской области объявили об угрозе беспилотной активности. Ориентировочно в 7:00 жителям поступили экстренные уведомления от РСЧС.

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