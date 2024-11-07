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Падаем дальше. Алтайский край вновь побьет антирекорд по числу новорожденных за год

Падаем дальше. Алтайский край вновь побьет антирекорд по числу новорожденных за год

По итогам 2024-го в регионе родится на тысячу младенцев меньше, чем в прошлом году, сообщил Дмитрий Попов К концу 2024 года Алтайский край снова установит исторический минимум по количеству рожденных детей.

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