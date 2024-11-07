Падаем дальше. Алтайский край вновь побьет антирекорд по числу новорожденных за год

По итогам 2024-го в регионе родится на тысячу младенцев меньше, чем в прошлом году, сообщил Дмитрий Попов К концу 2024 года Алтайский край снова установит исторический минимум по количеству рожденных детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии