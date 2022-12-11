Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Масаи Уджири в начале декабря провел разговор со Скотти Барнсом

Президент по баскетбольным операциям «Торонто» Масаи Уджири в начале декабря провел разговор с форвардом команды Скотти Барнсом, после чего лучший новичок прошлого сезона существенно прибавил, отмечает журналист SportsNet.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх