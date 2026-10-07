Три ДТП с пострадавшими в Калужской области

В трех ДТП, произошедших в Калужской области за день, пострадали пять человек, всем оказана медицинская помощь.
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