ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как Федор Конюхов бросил людей на голодную смерть

Как Федор Конюхов бросил людей на голодную смерть

Федор Конюхов — фигура крайне неоднозначная.   Федор Конюхов припозорил российских спортсменов: «Сидят вон, водочку пьют — а чтобы кубок взять, нет!» Людей буквально качает из стороны в сторону! Кто-то не понимает, откуда у Конюхова деньги на дорогущие авантюры.

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