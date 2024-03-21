Как Федор Конюхов бросил людей на голодную смерть

Федор Конюхов — фигура крайне неоднозначная. Федор Конюхов припозорил российских спортсменов: «Сидят вон, водочку пьют — а чтобы кубок взять, нет!» Людей буквально качает из стороны в сторону! Кто-то не понимает, откуда у Конюхова деньги на дорогущие авантюры.
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