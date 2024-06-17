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Кейтлин Кларк о фоле Энджел Риз: «Это часть игры. Она пыталась сыграть в мяч»

Первый номер драфта женской НБА из «Индианы» заявила, что не считает нарушение со стороны принципиальной соперницы из «Чикаго» умышленным и грязным.

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