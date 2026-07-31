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«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что «Спартак» не сможет победить в матче 2-го тура РПЛ против « Ахмата ».

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