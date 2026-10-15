Судейская комиссия французского футбольного округа Вар (регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег) призвала арбитров по возможности в течение октября обслуживать матчи в розовой форме.
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