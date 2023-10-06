Антонов осудил решение Вашингтона выслать двух российских дипломатов

Госдепартамент Соединённых Штатов не объяснил причину высылки двух российских дипломатов, американская сторона фактически руководствовалась принципами мести, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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