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Антонов осудил решение Вашингтона выслать двух российских дипломатов

Антонов осудил решение Вашингтона выслать двух российских дипломатов

Госдепартамент Соединённых Штатов не объяснил причину высылки двух российских дипломатов, американская сторона фактически руководствовалась принципами мести, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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