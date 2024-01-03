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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Понкрашов: «При лимите на шесть иностранцев не вижу возможности развития россиян»

Ветеран «Нижнего Новгорода» считает, что нынешняя система не дает молодым российским баскетболистам возможности развиваться.

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