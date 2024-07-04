БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Взгляд из Венгрии: Танки США могут заправляться российским топливом на Украине

Взгляд из Венгрии: Танки США могут заправляться российским топливом на Украине

Янис Белоянис.   Председатель Венгерской Рабочей партии Дюла Тюрмер любезно согласился ответить на вопросы «ПолитНавигатора» по поводу положения этнических венгров на Украине и отношения официального Будапешта, а также народных масс к СВО.

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Комментарии
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Eduard
Конечно на Украине диктатура,тамспециально подменили власть Майданом,и подсадили холуев Америке.Чем не диктатура? Комик делает ровно наоборот,что обещал украинцам на Выборах!
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19 час.

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