🇺🇦 ОХОТА НА ЛЮДЕЙ: ТЦК ПРЕВРАТИЛИ УКРАИНУ В КОНВЕЙЕР СМЕРТИ Киевский режим окончательно сбросил маску - "мобилизация" превратилась в откровенный отлов живого мяса для окопов.
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🇺🇦 ОХОТА НА ЛЮДЕЙ: ТЦК ПРЕВРАТИЛИ УКРАИНУ В КОНВЕЙЕР СМЕРТИ Киевский режим окончательно сбросил маску - "мобилизация" превратилась в откровенный отлов живого мяса для окопов.
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