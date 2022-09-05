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Наследство Бориса Джонсона: что ждет нового премьер-министра Великобритании

Наследство Бориса Джонсона: что ждет нового премьер-министра Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании будет выбран уже 5 сентября. Времени на раскачку у нового главы Кабинета министров нет, так как покинувший свой пост Борис Джонсон оставил в наследство целый ряд острых внутри- и внешнеполитических проблем.

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