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«Мистер Джокович попросил возможность самостоятельно рассказать о своем заключении – своими словами и в свое время». Ассоциация игроков PTPA о деле своего основателя

Ассоциация игроков PTPA, созданная Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом, выпустила заявление по поводу проблем, с которыми Джокович столкнулся при въезде в Австралию.

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