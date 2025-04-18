Демограф Ткаченко: люди ищут оправдания для блуда и перекидывают ответственность

Россиянкам посоветовали «не раздвигать ноги» перед первым попавшимся мужчиной, а ждать «надежного». На автора высказывания, директора Института демографического развития России Руслана Ткаченко, обрушился шквал критики.
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