Аналитик назвала эскалацией базу НАТО рядом с Карелией и Мурманской областью

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина подчеркнула в беседе с RT, что военная база НАТО в Финляндии, которая расположится недалеко от Мурманской области и Республики Карелия, угрожает интересам России.
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