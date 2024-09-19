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Аналитик назвала эскалацией базу НАТО рядом с Карелией и Мурманской областью

Аналитик назвала эскалацией базу НАТО рядом с Карелией и Мурманской областью

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина подчеркнула в беседе с RT, что военная база НАТО в Финляндии, которая расположится недалеко от Мурманской области и Республики Карелия, угрожает интересам России.

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