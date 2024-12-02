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«Бостон» обыграл «Монреаль» в Матче Столетия. «Брюинс» провели первую игру в НХЛ 1 декабря 1924 года

Матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся 1 декабря 2024 года – ровно через 100 лет после первой игры «Брюинс» в лиге.

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