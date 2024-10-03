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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Проезд к месту работы хотят сделать бесплатным. Кто покроет траты?

Российских работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников к месту работы. Но это будет касаться только тех случаев, когда у россиян не будет возможности воспользоваться общественным транспортом.

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