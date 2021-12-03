Аквалангисты установили наряженную елку среди акул: видео

В столице Венгрии подготовка к празднованию Рождества и Нового года достигла новых глубин.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Аквалангисты установили наряженную елку среди акул Главный символ торжества — рождественская елка — ушла на дно, в прямом смысле слова.
В столице Венгрии подготовка к празднованию Рождества и Нового года достигла новых глубин.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Аквалангисты установили наряженную елку среди акул Главный символ торжества — рождественская елка — ушла на дно, в прямом смысле слова.
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