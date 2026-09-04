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Премьер Болгарии Радев предупредил Европу о риске ответа России на удары вглубь её территории

Премьер Болгарии Радев предупредил Европу о риске ответа России на удары вглубь её территории

Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал европейские страны серьёзно оценивать последствия использования дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

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