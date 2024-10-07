В России забили тревогу из-за массовых жалоб на некачественную косметику

В России зарегистрировано увеличение жалоб на качество косметической продукции, в связи с чем председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил ужесточить контроль за производителями и продавцами косметики.
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