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Reuters: США могут продать Украине ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle

Reuters: США могут продать Украине ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle

Соединенные Штаты могут продать киевской стороне ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Соответствующие сведения, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.

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