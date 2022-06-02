Reuters: США могут продать Украине ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle

Соединенные Штаты могут продать киевской стороне ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Соответствующие сведения, как пишет отечественный Telegram-канал «Украина.
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