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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Толука» не продала ЦСКА Элиньо. За вингера предлагали 10+2 млн долларов

ЦСКА не смог подписать вингера «Толуки» Элиньо. Московский клуб предложил 10 миллионов долларов за 26-летнего бразильца.

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