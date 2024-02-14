Сновидения о ушедших: почему они посещают нас во снах?

Всем привет! Наверняка каждому из вас хоть раз в жизни снились близкие, которых уже нет рядом. И зачастую, просыпаясь, мы задаемся вопросом: "Что это значило?" Сегодня мы поговорим о том, почему умершие могут сниться, и что на самом деле может крыться за такими сновидениями.