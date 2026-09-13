Проект Слобожанщина: упущенные возможности мирного воссоединения

Карта образца до 2014 года: жёлтым цветом сплошным и штрихом обозначена примерная территория исторической области Слобожанщина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Серые схемы завоз...
- ТМ Откуда на Петербу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым