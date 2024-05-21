Ночные кошмары могут быть ранними признаками аутоиммунного заболевания

Увеличение количества ночных кошмаров и галлюцинаций (или «дневных кошмаров») может предвещать начало аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка, считает международная группа во главе с исследователями из Кембриджского университета (University of Cambridge) и Королевского колледжа Лондона (King’s College London).