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Царьград

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Три лося в Санкт-Петербурге: спасательный рейд окончился трагедией

Три лося в Санкт-Петербурге: спасательный рейд окончился трагедией

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга был организован рейд по спасению трёх лосей. Одно из животных, к сожалению, умерло от ранений.

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