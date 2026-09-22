Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по доводам программы о нарушении прав детей в Московской области

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по доводам программы о нарушении прав детей в Московской области

В эфире программы на одном из федеральных телеканалов освещена ситуация, связанная с проживанием семьи из поселка Спас-Заулок в антисанитарных условиях.

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