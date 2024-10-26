Танкисты ВС России уничтожили миномет и боевиков ВСУ на донецком направлении

Скриншот видео Экипаж танка Т-80БВМ отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Юг", ведя огонь с закрытой огневой точки, уничтожил миномет и боевиков ВСУ, которые находились в одном из гражданских домов на донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ.