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Иркутск Сегодня

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Народные дружинники помогли раскрыть три уголовных дела в Иркутске: итоги полугодия

В Иркутске подвели итоги работы народных дружин за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев добровольцы приняли участие в 270 мероприятиях, помогли составить более 70 административных протоколов и оказали содействие в раскрытии трёх уголовных дел.

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