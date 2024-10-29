Артиллеристы поразили опорный пункт и орудие ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» поразили опорный пункт с замаскированным орудием Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО.
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