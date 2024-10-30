Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов

Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Без права возвращения. А также, вместе с ними тех кто оформил им паспорта в аул.
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1 д.
валерия
Хорошо всё на бумаге.... Столько уже писанины было, а воз и ныне там. Поистине верна старая поговорка &quot; Строгость и обилие российских законов компенсируется  их массовым неисполнением&quot;
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9 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Вот вот. Неужели Гондура наелась и решила подумать о мнении электората?
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55 мин.

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