Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов

vitaly yanushkevich Без права возвращения. А также, вместе с ними тех кто оформил им паспорта в аул.

валерия Хорошо всё на бумаге.... Столько уже писанины было, а воз и ныне там. Поистине верна старая поговорка " Строгость и обилие российских законов компенсируется их массовым неисполнением"