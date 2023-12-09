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Курянка поблагодарила орловских полицейских за поиск пропавшей отары овец с орловской дачи

Курянка поблагодарила орловских полицейских за поиск пропавшей отары овец с орловской дачи

Необычное электронное обращение пришло на сайт УМВД России по Орловской области.  Жительница Курской области поблагодарила орловских полицейских за то, что они помогли ей найти сбежавшую отару овец, которых она содержала на орловской даче.

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