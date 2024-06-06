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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» планирует нанять сына Билли Донована в качестве главного тренера фарм-клуба в G-лиге

По сообщению Шэмса Чарании, Билли Донован III будет тренировать фарм-клуб «Буллз». У специалиста есть опыт работы в G-лиге в качестве ассистента в фарм-клубе «Сан-Антонио» в 2017 году.

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