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Флик о 5:2: «Три важных очка, непросто побеждать на выезде в этом турнире. «Црвена Звезда» здорово сыграла, против них трудно защищаться»

Каталонцы разгромили «Црвену Звезду» (5:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. «Это три важных очка. Непросто побеждать на выезде в этом турнире.

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