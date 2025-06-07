"Музыка это харам": Дагестанец выхватил микрофон на детском праздинке и начал читать проповедь на глазах изумленной публики
Avia.pro - СМИ
В одном из городов Дагестана детский праздник неожиданно превратился в арену для споров о традициях и нормах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ишаков вахов тепрористов на кол тварей
Надо было отобрать микрофон, в Коране он не упоминается, раздеть догола Пророк так не одевался и выгнать на улицу искать осла или верблюда. На общественный транспорт не пускать. Вообще решается это именно так. Хотите по Корану? Не вопрос, но телефоны отобрать, на ранспрот не пускать, в магазинах не обслуживать, во времена Мухаммеда всего этого небыло.
В ситуации, когда муслямов на нас ОЧЕНЬ активно, а самое печальное, умело (опыт, однако!) натравливают, мирно мы с ними не уживёмся. Вернее, они с нами.
Свежие комментарии