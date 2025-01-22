Трамп допустил ужесточение санкций в случае несговорчивости Москвы по Украине

Президент США считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против РФ. Как сообщил журналистам на брифинге Дональд Трамп, это произойдут в случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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